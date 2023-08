Pier Silvio in politica, gli italiani non hanno dubbi. Il clamoroso sondaggio

Pier Silvio e le mosse studiate dopo la morte del padre. Gli italiani lo vorrebbero in politica. Un sondaggio non lascia dubbi

Dopo la morte di Silvio Berlusconi sono cambiate molte cose non solo per le sue tv ma anche in politica, la scomparsa del Cavaliere ha aperto un buco di leadership che va colmato. A farsi strada in particolare in questi mesi è stata una figura di famiglia fin qui sempre un po' più defilata, si tratta del secondogenito Pier Silvio. Il capo di Mediaset ha preso decisioni coraggiose dopo la morte del padre, con l'ingresso ad esempio nel gruppo di Bianca Berlinguer e l'accantonamento di una figura storica di Canale 5 come Barbara D'Urso. L'obiettivo di Pier Silvio è avere più informazione e meno trash. Ma la sua mossa - si legge sul Corriere della Sera - avrebbe uno scopo ben preciso.

Pier Silvio starebbe, secondo alcuni parlamentari azzurri, portando avanti un'operazione di "costruzione del personaggio" di cui farebbe parte anche la presenza al derby tra Milan e Monza. E proprio oggi il Corriere della Sera racconta che un sondaggio Winpoll trasmesso dal Tg5 dice che il secondogenito del fondatore di Fi gode della fiducia trasversale di quasi il 50% degli elettori di tutti i partiti. Pier Silvio è visto come l'erede del padre in politica dal 68% di chi vota FI, dal 53% degli elettori di FdI, e del 44% della Lega.