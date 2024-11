Meloni chiama Ghio dopo la denuncia per violenza. La consigliera: "Faccia qualcosa"

Meloni-Ghio, telefonata della premier alla consigliera genovese che ha denunciato pubblicamente di esser stata violentata quando aveva 12 anni

Una telefonata per dimostrarle vicinanza, che diventa però un accorato appello della vittima ad agire. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha telefonato alla consigliera comunale di Genova, Francesca Ghio, che l’altro giorno ha denunciato in aula di aver sbito violenza sessuale quando aveva 12 anni. Una denuncia potente, in seguito alla quale è anche stata aperta un'inchiesta che porterà l’esponente di Alleanza Verdi Sinistra a essere ascoltata dai magistrati nei prossimi giorni.

La premier ha deciso di sentire Ghio che ha però sfruttato la telefonata per invitarla ad agire, come ha raccontato lei stessa in un lungo post su Instagram: “Ho parlato 20 minuti al telefono con il presidente Giorgia Meloni. Se avessi assecondato il motivo della sua telefonata probabilmente sarebbe durata pochi secondi. Giusto il tempo di lasciare che mi riportasse i complimenti per il coraggio e la vicinanza per il dolore, ma non ci sto a queste logiche – ha scritto la consigliera genovese – Non arretro di un centimetro e ho usato anche questa sua chiamata per dirlo. A chi politicamente vuole la mia attenzione, dicendomi che sono stata brava, rispondo che non ha capito l’essenza del mio gesto”.

“Se davvero le sono arrivata, presidente Meloni, allora lo dimostri con la potente azione politica che ha nelle sue mani. È una responsabilità, è un privilegio poter usare la politica per risolvere i problemi. Le parole ora risuonano vuote come il buio che ho attraversato. Chiedo una cosa, insieme chiediamo una sola cosa a grande voce: vogliamo l’educazione sessuo-affettiva, all’emozione e al consenso in tutte le scuole del Paese per tutti i bambini e le bambine di oggi, che saranno gli adulti di domani per mettere nelle loro mani e nei loro cuori gli strumenti potenti della consapevolezza e dell’amore”.