Meloni: "Dall'Italia sostegno alla Tunisia. Tornerò con Von der Leyen"

Meloni: "Crescita democrazia e stabilizzazione Tunisia indispensabili"

"Noi abbiamo portato avanti una azione di sostegno alla Tunisia nei negoziati con il Fmi, sia a livello di Unione europea che di G7, con un approccio pragmatico, perché pragmatico deve essere l'approccio, chiaramente tenendo presente le regole di funzionamento del Fondo". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine dell'incontro con il premier tunisino, Kais Saied.



IL VIDEO CON LE PAROLE DI GIORGIA MELONI

Meloni: sono pronta a tornare in Tunisia con von der Leyen - "Anche a livello europeo l'Italia si è fatta portavoce di un approccio concreto per aumentare il sostegno alla Tunisia, sia nel contrasto alla tratta degli esseri umani e dell'immigrazione illegale, ma anche per un pacchetto di sostegno integrato, un pacchetto di finanziamenti e opportunità importanti a cui sta lavorando Bruxelles. Sono molto grata alla Commissione per il lavoro svolto, per accelerare l'attuazione di questo pacchetto ho dato al presidente Saied la mia disponibilità a tornare presto qui in Tunisia anche insieme al presidente della commissione europe Ursula von der Leyen". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine dell'incontro con il premier tunisino, Kais Saied.