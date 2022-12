Meloni la prima conferenza stampa di fine anno: “Covid? È sotto controllo”

Riforme: Meloni, 'presidenzialismo è impegno che ho preso e intendo mantenere

È in corso (oggi 29 dicembre) la conferenza stampa della presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, il suo primo intervento di fine anno dall'insediamento. "Non è esattamente" la conferenza stampa "di un governo che ha lavorato un anno, è più una conferenza stampa di inizio mandato", sono le prime parole della premier.

Giorgia Meloni risponde alle prime domande poste dai giornalisti presenti e in merito alla sua squadra commenta:"Mi fido dei miei alleati al governo, al di là dei dibattiti naturali all'interno" di una coalizione, "ci sono sfumature diverse ma contano i fatti". La premier ricorda come il via libera alla legge di bilancio non sia stata "facile. E' stata una manovra politica. Pur riuscendo ad investire la gran parte delle risorse sul caro bollette siamo riusciti a iniziare a mantenere gli impegni presi", afferma Meloni. "La legge di bilancio è stata approvata in un'ora", ricorda. "La volontà è di lavorare bene e mantenere le scadenze. Ci siamo riusciti. Trovo un clima assolutamente positivo nella maggioranza, non posso certamente lamentarmi".

Il nuovo allarme Covid è sotto controllo

"C'è questa situazione in Cina, ci siamo mossi immediatamente. In coerenza con quello che avevamo chiesto di fare il passato". Così la premier Giorgia Meloni riferendosi al nuovo allarme Covid a Pechino e alla misura di obbligatorietà del tampone a chi arriva dalla Cina decisa dal governo. Il presidente del Consiglio ricorda come ci debba essere una misura europea. "Ci aspettiamo che l'Unione Europea voglia operare in questo senso", osserva Meloni, "la notizia che mi da adesso il ministro Schillaci è che in questo momento" occorre inviare un messaggio "tranquillizzante", perché la maggior parte dei casi trovati "sono legati a Omicron".

"Penso siano utili i controlli, i tamponi, le mascherine. La mia idea è che si debba lavorare sulla responsabilizzazione dei cittadini piuttosto che sulla coercizione. Intendo fare così anche in futuro. La situazione in Italia è abbastanza sotto controllo, stiamo monitorando minuto dopo minuto", conclude.