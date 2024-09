Meloni-Musk, non una semplice simpatia. Interessi comuni su Spazio e Internet e "sgambetti" alla Francia

Meloni-Musk, il patto tra i due con vista presidenziali Usa

Elon Musk celebrerà a New York la premier italiana Giorgia Meloni, questa sera è in programma negli Stati Uniti una cena di gala speciale in cui il patron di Tesla e X consegnerà a Meloni il premio dell’Atlantic Council. Ma tra i due sembra esserci più di una semplice simpatia reciproca. Il governo, infatti, - riporta La Repubblica - ha già aperto alle aziende di Musk occasioni in Italia. Una è nel disegno di Legge sullo spazio che il governo ha approvato prima dell’estate e sta per iniziare l’iter in Parlamento. L’articolo 25 prevede che l’Italia si doti di una "riserva di capacità trasmissiva attraverso comunicazioni satellitari" per garantire il funzionamento di servizi strategici, militari e civili, in caso di blackout delle reti Internet terrestri. Le aziende "di Unione europea o Nato" in grado di offrirla sono due: la francese OneWeb e Starlink di Musk.

Quest’ultima ha dieci volte più satelliti e costi inferiori: in caso di gara appare favorita. Potendo anche far valere il fatto di aver tenuto connesse l’Ucraina sotto le bombe russe e la Romagna alluvionata lo scorso anno. Ma dietro all'intesa tra Meloni e Musk potrebbe esserci anche la Francia. L'Italia, infatti, - prosegue La Repubblica - è insoddisfatta per come la Francia - forte della delega dell'ex commissario "di casa" Breton - abbia sbilanciato a suo favore gli equilibri dell’industria spaziale Ue. Una tentazione, quella di avvicinarsi strategicamente alle industrie di Musk, che nel caso di vittoria di Trump, a cui l’uomo più ricco del mondo ha garantito fondi e consulenza, diventerebbe perfetto allineamento politico.

Ci sono poi - in base a quanto risulta a La Repubblica - i lanciatori (i razzi), altro campo dove la SpaceX di Musk si è imposta come frontiera più avanzata e dove i rapporti tra Italia e Francia, che coinvolgono Leonardo in varie alleanze, soffrono di cronici mal di pancia. Leonardo chiede un rilancio dei progetti comuni che bilanci meglio i pesi, nell’ottica dei campioni europei promossa da Draghi. Airbus e Thales invece valutano di risolvere le difficoltà fondendo le loro attività spaziali, cosa che darebbe a Parigi ancora più peso.