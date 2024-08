Salvini da Meloni in masseria. Commissario Ue, nomine Rai e rapporti nel Cdx in agenda

Salvini sta soggiornando nel Sud della Puglia con la fidanzata Francesca Verdini



La vacanza di Giorgio Meloni in Valle d’Itria sta per cambiare di segno. Salvo improvvisi colpi di bianchetto nell’agenda presidenziale, oggi la masseria Beneficio di Ceglie Messapica aprirà i suoi doppi cancelli a Matteo Salvini, che sta soggiornando nel Sud della Puglia con la fidanzata Francesca Verdini. Come lo scorso anno, il vertice agostano tra la premier e il leader della Lega nella villa con piscina si terrà di domenica, tra panzerotti e partitelle a burraco, il gioco di carte preferito dalla leader della destra.

Nelle prossime ore - scrive roma.corriere.it - Meloni potrebbe vedere faccia a faccia anche la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola che ha scelto la Puglia per qualche giorno di vacanza. «Ma è difficile, la maltese sta per ripartire», temono nel partito della premier, dove invece si dà per imminente l’arrivo di Salvini in masseria. Il primo e più divisivo tema che Meloni deve affrontare con il segretario della Lega è la nomina dei nuovi dirigenti Rai, sui cui al vertice del governo si litiga da mesi. Meloni farà con il suo vice un passaggio su cittadinanza e ius scholae e cercherà con lui un’intesa per evitare una saldatura parlamentare tra Forza Italia e Pd.

Al centro del colloquio tra Meloni e Salvini non potrà non esserci anche la scelta del commissario da proporre alla leader tedesca che guida la Commissione Ue, Ursula von der Leyen. Nell’ultima riunione del Consiglio dei ministri prima della pausa estiva la premier aveva confidato alla sua squadra la volontà di condividere la decisione nel prossimo Cdm, che dovrebbe tenersi il 27 o il 28 agosto. E questa, a quanto spiegano i fedelissimi, è una delle ragioni per cui l’Italia rischia di essere tra gli ultimissimi che ufficializzeranno la scelta.

Su 27 Stati membri 18 lo hanno già fatto e tra i 9 che mancano all’appello c’è il nostro Paese. Anche se Metsola non è coinvolta nella scelta dei «ministri» europei, appare inevitabile che Meloni — sempre che riescano a incontrarsi in Puglia — ne parli anche con lei, con la quale ha costruito un solido rapporto. La presidente del Parlamento Ue è atterrata a Bari il 15 agosto e si è spostata in Valle d’Itria tra Martina Franca e Locorotondo, quindi vicino alla masseria dove Meloni è in vacanza con l’ex compagno Andrea Giambruno, la figlia Ginevra, la sorella Arianna e il marito-ministro Francesco Lollobrigida.

La premier non ha sciolto tutti i dubbi che la tormentano e prende ancora tempo, in attesa di ufficializzare il nome di Raffaele Fitto. Tra i ministri e i dirigenti di FdI la convinzione che prevale è che alla fine il prescelto sarà l’ex democristiano pugliese, anche perché fu la stessa «Ursula» a delineare per prima il suo identikit per il nuovo governo di Bruxelles. Eppure la partita non è finita. La premier non scioglie la riserva perché non ha ancora il nome giusto a cui affidare i tanti dossier attualmente nelle mani di Fitto e perché sta ancora trattando con la presidente della Commissione: vuole deleghe corpose e non di facciata, più pesanti e operative di quelle affidate nella legislatura precedente a Paolo Gentiloni.

Uno dei nodi più aggrovigliati della trattativa - si legge sempre sul sito roma.corriere.it - è la richiesta della premier italiana di una vicepresidenza esecutiva: all’ex premier ed ex commissario del Pd a suo tempo non è stata concessa e non è nemmeno detto che von der Leyen voglia istituirne. Alle opposizioni appare impossibile, dopo il clamoroso no di Meloni al «bis» della tedesca. Lei invece resta fiduciosa, convinta che «Ursula riconoscerà il ruolo e il peso dell’Italia».

Fitto sta trascorrendo le ferie nella sua casa a Otranto, dove aspetta, spera e studia. Un po’ l’inglese, per migliorare il vocabolario anche tecnico che serve a Bruxelles e un po’ i dossier economici che spera approderanno presto sul suo tavolo europeo: bilancio, Pnrr e coesione. «Fitto è per Giorgia un’arma per ottenere il massimo da Ursula», spiega un «big» di Fratelli d’Italia. Nell’attesa, continuano a girare nomi alternativi. Si parla di Roberta Cingolani e di Elisabetta Belloni. Giorgia Meloni ne ha piena stima, ma dentro la maggioranza c’è chi ritiene «troppo tecnico» il profilo della donna che guida i servizi segreti, rispetto ai commissari (politici) già indicati ad esempio da Francia e Spagna.



E c’è un nome che agita gli animi dei meloniani, quello di Luca Zaia. Il leghista presidente del Veneto ha risposto a una domanda del Corriere con una formula letta e riletta ai vertici di Fratelli d’italia: «Sono puntualmente candidato a tutto quello che passa per strada, commissario Ue, ministeri...». Più d’uno dentro FdI ci ha letto un’autocandidatura, o un modo per far pressioni su Palazzo Chigi per ottenere quel terzo mandato da governatore a cui Zaia fortissimamente punta.