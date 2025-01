Meloni unica leader Ue negli Usa da Trump. "Così si consolidano le relazioni". La strategia della premier

Meloni e il legame speciale con gli Usa di Trump. La premier svela tutto

Giorgia Meloni era l'unico leader europeo presente alla Casa Bianca per l'insediamento di Donald Trump, un gesto che ha scatenato reazioni contrastanti, tra chi la considera ormai il ponte tra Usa e Ue e chi l'attacca per averlo fatto. Elly Schlein, la segretaria del Pd, denuncia il messaggio "aggressivo e preoccupante" di Trump e sprona Meloni a chiedersi "perché c’era solo lei". Sirene di allarme alle quali, in pubblico, la premier - riporta Il Corriere della Sera - opporrebbe risposte di questo tenore: "Cosa dovrei fare secondo la sinistra, mandare al diavolo il principale alleato dell’Italia e della Ue, presidente degli Usa e guida dell’Occidente?". Commentando la missione con i sottosegretari Fazzolari e Mantovano, con i ministri e i collaboratori, Meloni l’ha presa con sarcasmo: "Cosa dovrei fare secondo loro, rompere con gli Usa? Avere un rapporto conflittuale e ostile con Trump, invece che un rapporto cordiale come lo avevo con Biden? Ridicolo…".

Meloni vuole convincere gli elettori che "banalmente non è politica estera, è politica interna". La narrazione meloniana dipinge una presidente globetrotter che attraversa i continenti per stringere mani di leader come Xi, Trump e Milei e intessere relazioni produttive per l’economia italiana: "Ogni rapporto solido che si crea è una porta aperta per le nostre imprese", scandisce Meloni, che poi promette di fare del suo meglio "per aprire quelle porte". A chi insiste sull’idea - prosegue Il Corriere - che presenziare alla cerimonia di insediamento in assenza di altri leader dell’Unione come Ursula von der Leyen possa rivelarsi un azzardo, fonti di governo rispondono che la premier ha ricevuto l’invito di Trump e che "i mancati inviti" a quei capi di governo che lo hanno attaccato "pesano quasi allo stesso modo".