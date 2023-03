Meloni vede Netanyahu: "Israele nazione amica, serve dialogo con Palestina"

Giorgia Meloni incontra il ministro Netanyahu: “Sosterremo la ripresa di dialogo tra Israele e Palestina”

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto a Palazzo Chigi il Primo Ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, il quale è stato accolto dal picchetto d'onore che ha eseguito gli inni nazionali di Israele e Italia. "Siamo pronti a sostenere ogni iniziativa volta a favorire la ripresa di un processo politico tra Israele e Palestina" ha detto Meloni.

Italia-Israele, Meloni a Netanyahu: "Uniti nella lotta all’antisemitismo"

La premier ha poi espresso la "preoccupazione" del governo italiano per la situazione in Medio Oriente: "Ho portato la solidarietà italiana e la condanna di fronte agli attacchi terroristici che abbiamo visto ultimamente. Siamo disposti a fare tutto quello che possiamo per facilitare la ripresa di accordi e una de-escalation della violenza, che preoccupa tutti noi". E ancora: "Il governo italiano è 'molto impegnato' nella lotta all'antisemitismo. Abbiamo nominato un referente del governo che se ne occupa, e ricordo la nostra piena adesione alla definizione di antisemitismo dell'Ihra".

Meloni al ministro Netanyahu: “Israele è una nazione amica, e un partner fondamentale in Medio Oriente”

Quella tra Italia e Israele "è un'amicizia che viene da lontano, sono molte le cose che ci legano e molti i piani che possono beneficiare di un nostro rapporto diretto, pragmatico, schietto, ma di amicizia" ha aggiunto la presidente del Consiglio al termine dell'incontro a Palazzo Chigi. Con il primo ministro israeliano Netanyahu "ci stimiamo da tempo. Per l'Italia, Israele rappresenta una nazione amica e un partner fondamentale in Medio Oriente e a livello globale".

Con il primo ministro Netanyahu "abbiamo condiviso la necessità di un nuovo incontro intergovernativo tra Italia e Israele. Non se ne tiene uno dal 2013, il prossimo dovrebbe svolgersi in Israele e vorremmo organizzarlo quanto prima".