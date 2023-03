Gas, Urso: "L'Italia sarà hub europeo". Netanyahu: "Forniremo maggiori flussi"

Gas, Urso: "L'Italia ambisce a diventare un hub europeo"

Italia e Israele "condividono gli stessi valori di libertà" e lavorano assieme "per una risposta congiunta alle nuove sfide globali. Dobbiamo vincere" quella "dell'autonomia energetica e assieme possiamo farlo meglio. L'Italia ambisce e deve diventare l'hub del gas europeo".

Lo ha detto Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, nel suo intervento in apertura al Forum economico per le imprese in corso al Mimit, al quale partecipa il premier israeliano Benjamin Netanyahu.

Gas, Netanyahu: "Vogliamo aumentare i flussi di gas verso Italia ed Europa"

In Israele sono previsti "ingenti investimenti" nelle infrastrutture con "l'ampliamento del settore del gas" per fornire maggiori flussi "verso l'Italia e quindi all'Europa", ha dichiarato Netanyahu. Per questo, ha aggiunto, "siamo pronti a fare di più con l'Italia".

Sul fronte della cooperazione tra imprese, ha poi detto il premier israeliano, "suggerisco" al presidente del Consiglio Giorgia Meloni "una visita in Israele assieme ai leader delle principali azione italiane".