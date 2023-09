Migranti, bomba su Lampedusa: Francia e Germania scagliano uomini sull'Italia

Altro che bomba atomica di Oppenheimer

Ha ragione Matteo Salvini: sotto all’aumento esponenziale degli sbarchi in Italia c’è una regia ben determinata per mettere in difficoltà il nostro Paese sia dal punto di vista istituzionale che politico.

Altrimenti non si spiega come –nonostante le misure di geopolitica prese- la situazione peggiori costantemente. Altro che la bomba atomica di Oppenheimer, la bomba umana su Lampedusa conta non megatoni ma 7 kilouomini di esseri umani scagliati sull’Italia con uno scopo ben preciso. Il centro d’accoglienza ne può accogliere solo 800 in emergenza, qui ne sono arrivati settemila in soli due giorni e continuano ad aumentare.

Così si esprime a tal proposito Matteo Salvini: «Quando arrivano 120 mezzi che sbarcano migranti non è un episodio spontaneo, ma un atto di guerra. Bisogna reagire con ogni mezzo, nessuno escluso. Per la società italiana questo è il collasso, non è solo un problema di Lampedusa. Sono convinto che dietro questo esodo ci sia una regia. Ne parleremo pacatamente all’interno del governo”.

Disperati senza lavoro e quasi tutti illegali una cui buona parte scapperà e ce li ritroveremo a mendicare o a delinquere nelle nostre città, come se non avessimo già abbastanza problemi interni. Lampedusa è l’epicentro dell’esplosione umana. Giungono incessantemente carrette del mare e gommoni ma il problema è nella cosiddetta “legge del mare” profondamente sballata perché fatta quando non c’era il fenomeno.

La “legge del mare” –principio universale che data millenni- dice che un uomo in mare va sempre e comunque salvato. Giusto. Giusto ai tempi degli antichi greci e romani, forse fino a qualche decennio fa ma ora si è rivelata solo una trappola per fare iniezioni di carne umana nei Paesi Occidentali che non possono rifiutare l’aiuto. Ma dietro si nasconde una profonda ipocrisia e cioè i trafficanti di esseri umani, i negrieri del Mediterraneo, sono spessissimo d’accordo con le ONG, come del resto è stato rivelato dalle intercettazioni.