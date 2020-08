Migranti, Conte: "Intensificare i rimpatri. Non si entra in modo irregolare"

Migranti, Conte: Non possiamo tollerare che si entri in modo irregolare - "Non possiamo tollerare che si entri in Italia in modo irregolare, che in questo momento in cui la comunità internazionale intera ha fatto tantissimi sacrifici questi risultati vengano vanmificati da migranti che tentano di sfuggire alla sorveglianza sanitaria, non ce lo possiamo permettere". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un punto stampa all'arrivo a Cerignola, in provincia di Foggia.



Migranti, Conte: Dobbiamo intensificare i rimpatri - "Dobbiamo essere duri e inflessibili, stiamo collaborando che le autorità tunisine, è quella la strada. Io stesso ho scritto al presidente tunisino una lettera l'altro ieri e sono contento che abbia fatto visita ai porti. Dobbiamo contrastare i traffici e gli incrementi degli utili da parte dei gruppi criminali. Dobbiamo intensificare i rimpatri". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un punto stampa all'arrivo a Cerignola, in provincia di Foggia. "Abbiamo fatto una riunione con tutti i ministri competenti, siamo in stretto e quotidiano contatto con Di Maio, Lamorgerse, Guerini, De MIcheli. Dobbiamo assolutamente rimpatriare, non si entra in Italia in questo modo".



Puglia, Conte: Governo non tollererà più mancato rispetto doppia preferenza - "C'è stata la chiara dichiarazione di presa d'atto a questo punto ci saranno adempimenti conseguenti bisogna rispettare gli elettori pugliesi come italiani il governo non tollererà più che non si rispetti la doppia preferenza laddove previsto l'indicazione della preferenza". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un punto stampa all'arrivo a Cerignola, in provincia di Foggia.



Mafia, Conte: Dobbiamo fare deserto intorno, coinvolgere giovani - "Dobbiamo fare il deserto intorno alla mafia, abbiamo rafforzato la reazione dello Stato ma dobbiamo anche alimentare la cultura contro la mafia, dobbiamo coinvolgere tutti i giovani". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un punto stampa all'arrivo a Cerignola, in provincia di Foggia.



Coronavirus, Conte: Continuare a rispettare precauzioni - "Se c'è una cosa che non ci viene rimproverata è di non aver affrontato l'emergenza mettendo la salute al primo posto. Ovviamente siamo responsabili, non possiamo trascurare la recessione economica ma al primo posto sappiamo cosa c'è è per questo raccomandiamo e continuiamo a raccomandare di rispettare le precauzioni minime indispensabili". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un punto stampa all'arrivo a Cerignola, in provincia di Foggia.



Coronavirus, Conte: Giovani siano responsabili - "Lo dirò anche ai giovani, hanno scoperto che sono meno colpiti dalle conseguenze negative della malattia ma anche loro possono trasmettere la malattia ai loro genitori e ai loro nonni quindi anche da parte loro occorre un atteggiamento responsabile". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un punto stampa all'arrivo a Cerignola, in provincia di Foggia.