Migranti, Salvini: "Siamo sotto attacco della malavita. L'Ue deve svegliarsi"

Migranti, Salvini: "Se l'Ue non interviene ora non ha ragione di esistere"

La situazione degli sbarchi di migranti in Italia rischia di precipitare. La premier Meloni ha parlato di "900 mila persone dalla Tunisia, se la situazione in quel Paese dovesse precipitare". Ieri a rincarare la dose di preoccupazione sono arrivate anche le parole del ministro dei Trasporti Matteo Salvini. "C'è evidentemente un attacco della malavita in corso. Se l'Ue è un'unione, attendiamo un aiuto perché l'Italia non può essere sola ad affrontare questo problema. Non ce lo possiamo permettere dal punto di vista economico e sociale". Sulla questione migranti "o l'Europa si sveglia adesso - ha aggiunto - o mi domando che senso abbia di esistere, perché sta imponendo sacrifici agli italiani sulle auto, sulla casa e sulle tasse. Almeno sul controllo delle frontiere, sulla protezione dei confini e la sicurezza degli italiani, Bruxelles, con i miliardi che l'Italia dà all'Europa ogni anno, dovrebbe finalmente darci una mano". Intanto le partenze dalla Tunisia verso l’Italia sono in aumento, come dimostrano i numeri di quest’ultimo weekend.

L’intensificazione del fenomeno - si legge sul Giornale - non ha conseguenze solo per il nostro Paese ma impone anche ai facilitatori una nuova organizzazione, come si evince dagli annunci di lavoro che hanno iniziato a comparire in quelle stesse chat in cui si propongono le partenze. "C’è un socio tra voi che vuole lavorare con me nell'immigrazione via mare da Sfax, in Tunisia, all'Italia? Deve radunare la gente che vuole emigrare", si legge nell’annuncio. Quello che viene proposto è un ruolo da «koxeur», come spiega uno dei trafficanti. Si tratta del primo anello dell'organizzazione, che ha il compito di intercettare i migranti che vogliono partire e di formare i gruppi in base alla disponibilità sulla barca del momento.