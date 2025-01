Migranti, Vannacci: "Il metodo intransigente dell'Australia esempio per Italia ed Europa"

"La Colombia che ha cercato di rifiutare in prima battuta i rimpatri forzati dell'amministrazione Trump ha immediatamente fatto marcia indietro di fronte alla minaccia di nuovi dazi"



"L'approccio che Australia e Giappone hanno ormai da anni adottato e che ora sembra essere entrato nella prassi anche della nuova amministrazione USA sembra essere efficace". Con queste parole l'eurodeputato della Lega Roberto Vannacci risponde alla domanda di Affaritaliani.it sull'aumento degli sbarchi di migranti irregolari in Italia (in tre giorni ne sono sbarcati come a gennaio 2024). se sia sufficiente l'operazione centri in Albania, se servano i Decreti Salvini del 2018, il ritorno di Salvini al ministero dell'interno e il metodo Trump.



"L'Australia - sottolinea Vannacci - con la strategia intransigente implementata dal Generale Campbell nel 2013 ha annullato i flussi immigratori irregolari pur mantenendo le porte aperte a tutti quelli che regolarmente vogliono andare a lavorare nel paese e ne hanno i requisiti e non è imputata in alcun tribunale internazionale per la violazione dei diritti umani. La Colombia che ha cercato di rifiutare in prima battuta i rimpatri forzati dell'amministrazione Trump ha immediatamente fatto marcia indietro di fronte alla minaccia di nuovi dazi".

"L'Europa spende in cooperazione internazionale circa 200 miliardi all'anno quasi tutti indirizzati ai paesi di origine dei flussi irregolari. Gli strumenti per la soluzione ci sono, bisogna avere la forza e la volontà di imporli. Le frontiere vanno difese e l'immigrazione non è un diritto, soprattutto se è di origine economica come lo dimostrano i dati del Ministero dell'Interno".



"Gli hub al di fuori della UE possono fare parte della soluzione così come il rafforzamento della difesa dei confini e i rimpatri forzati. Le relazioni internazionali si basano sulla reciprocità e anche sulla capacità di imporre decisioni che tutelino gli interessi non negoziabili degli stati. Ormai la necessità di porre fine ai flussi irregolari è diventato, a mio avviso, un interesse non negoziabile dell'Europa e dell'Italia e quanto ho appena affermato sembra essere supportato anche dai sondaggi sulle intenzioni di voto di Germania", conclude Vannacci.



