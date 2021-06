Milano, Sala: “Lista riformista è esperimento anche a livello nazionale”.

L’idea di una lista delle forze riformiste per le amministrative a Milano “è una cosa buona, allarga all’interno dei valori condivisi. Potrebbe essere un esperimento importante anche a livello nazionale. Credo che quello che avverrà qui, e in parte anche a Roma, credo che potrebbe essere positivo anche per il futuro di questo fronte”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, prima dell’incontro al Teatro Franco Parenti di Milano dei ‘Riformisti al lavoro’, l’appello per presentare alle prossime elezioni amministrative milanesi una lista unitaria civico‐politica di tutte le forze dell'area riformista. “Io direi che deve essere un centrosinistra molto largo. Io lo vedo su Milano: c’è mobilità all’interno del centrodestra in termini di potenziale consenso. Ma è mobilità nel centrodestra. In realtà il centrodestra è forte, è inutile negarlo. Per cui anche il centrosinistra deve organizzarsi bene. Io parlo di Milano, ma nel 2023 ci saranno politiche e anche regionali in Lombardia.