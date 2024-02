Milei, Alemanno: "Entusiamo Meloni? Destra americanizzata"

“Sono anarco-capitalista e penso che lo Stato sia un’associazione criminale” così si è presentato a Roma il Presidente argentino, Javier Milei, accolto calorosamente da Giorgia Meloni a Palazzo Chigi.

A noi Milei non piace, perché abbiamo il senso dello Stato che deve tutelare i cittadini di una Nazione, perché sappiamo che l’iper-liberismo spiana la strada alle multinazionali che divorano lavoratori e piccole e medie imprese della nostra economia, perché “dollarizzare l’economia” come vuole fare Milei significa condannare l’Argentina ad un sicuro default.

Insomma, quello di Milei è populismo liberista che, in Italia come nel resto del mondo, ha sempre fallito, arricchendo chi è già ricco e rendendo più poveri tutti gli altri, ceto medio compreso. Che la Meloni se ne dimostri entusiasta è un altro sintomo di una destra italiana senza bussola, che si sta sempre più americanizzano”, così ha dichiarato Gianni Alemanno, segretario nazionale del Movimento Indipendenza!.