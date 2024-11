Moglie Vannacci, "scudo" al generale: "Mio marito non è razzista e condivido anche le sue idee politiche"

Moglie Vannacci: "In Italia vedo il mondo più al contrario rispetto alla Romania"

Roberto Vannacci ieri ha lanciato il suo movimento politico "Il mondo al contrario". Il generale e neo europarlamentare ha spiegato così la sua iniziativa: "Vogliamo radunare tutti coloro che si riconoscono nella casa che segue il sottoscritto. Non è un partito, state tranquilli. Chi continua a pensare e dire che faccio un partito per fare un'opa sulla Lega dice balle, non è così". In platea a Marina di Grosseto ad ascoltare la conferenza stampa del marito c'era anche la sua compagna Camelia Mihailescu: "È una cosa bella fare un nuovo partito. Speriamo - dice la donna di origine romena a Il Corriere della Sera - che sia una cosa produttiva per l’Italia". Camelia, 50 anni, lavorava nella casa editrice dell’accademia militare di Bucarest quando ha conosciuto Vannacci.

Dal palco il generale fa battute sulle "dame nere" e sulle "vannaccine". Lei non si scompone: "Non sono gelosa e questo ci tiene uniti da 23 anni, sono tanti anni". "Amo l’Italia, mi piace la sua cultura, apprezzo la moda e il cibo. È un Paese stupendo ma vedo spesso - prosegue la moglie di Vannacci a Il Corriere - “Il Mondo al contrario” più qui da voi che in Romania". Poi osserva il calendario con le vignette dedicate al generale e ride. "Qui si lancia col paracadute... per lui è normale, l’ho fatto anch’io da 4.000 metri. La sua migliore qualità? La modestia. È anche carino altrimenti non l’avrei sposato. Condivido le sue idee politiche e lo sostengo. Chi lo accusa di razzismo si sbaglia, non lo conosce bene", conclude la compagna di Vannacci.