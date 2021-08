Mondo migliore con l'Urss. La lezione dell'Afghanistan è chiara

AFGHANISTAN: QUANDO C’ERA L’URSS LE COSE ANDAVANO MEGLIO





La drammatica vicenda dell’Afghanistan necessita di un minimo di memoria storica, merce che nel mondo del mainstream attuale risulta alquanto rara. Brevemente, negli anni settanta, come in tante altre parti del pianeta, la parte più progressiva di quel paese, grazie anche al movimento rivoluzionario di giovani ufficiali dell’esercito, consentì la creazione di una repubblica laica e socialista, dove la questione sociale faceva avanzare anche i diritti delle donne. All’epoca il mondo era diviso dalla cosiddetta guerra fredda e gli Stati Uniti e l’Occidente scelsero subito da che parte stare.



L’appoggio alle vecchie strutture del potere medioevale ed in particolare ai Mujaheddin islamici (e poi ai Talebani) fu immediato ed arrivò prima dell’intervento sovietico del 1979 a sostegno della repubblica socialista afghana. Chiunque abbia un minimo di rigore storico potrà trovare ampia traccia delle dichiarazioni, degli incontri e dell’aiuto militare del presidente Reagan, di Margareth Thatcher e di tutti i leader occidentali a favore degli estremisti islamici.



La storia ci disse che quelle scelte determinarono la caduta dell’URSS e del campo socialista e regalarono la vittoria della guerra fredda all’Occidente, assieme a quelli che, gli stessi statunitensi, definirono danni collaterali: la strage delle torri gemelle e il terrorismo islamico, la globalizzazione e le migrazioni forzate. Mi permetto di dire che fino a quando esisteva l’URSS, pur con tutte le contraddizioni, nel mondo si viveva meglio. Anche in Italia. Lo capì molto bene Andreotti ed in parte Craxi; non fece così la parte maggioritaria del PCI - che noi osteggiavamo da posizioni di minoranza - ansiosi come erano di arrivare a quel mostro che oggi si chiama PD. Ho il dovere politico di dire che non avevamo tutti i torti.