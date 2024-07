Mulè (FI): "Destra estrema mai la soluzione. Si governa solo con i moderati"

"Ora in Francia ci sarà probabilmente un esecutivo di coalizione non si sa bene formato e sostenuto da chi, instabile, e che rischierà solo di dare ulteriore spazio alle forze estreme che resteranno fuori dal governo"

"La destra estrema non è mai stata la soluzione perché solo con un solido ancoraggio al centro e ai moderati si può governare un Paese". Giorgio Mulè, vice-presidente della Camera di Forza Italia, commenta con Affaritaliani.it la sconfitta netta del Rassemblement National al secondo turno delle elezioni legislative in Francia. "Senza queste condizioni si rischia la deriva come in Francia che ora ha un Parlamento e un quadro politico confuso e contraddittorio con il pericolo di un governo assai instabile".



"La soluzione è un centrodestra che si fondi sui moderati e sui liberali, che da soli non possono governare, ma che sono il perno di una coalizione. Senza calcoli elettorali come hanno fatto in Francia ma basati su condivisione di valori e programmi chiari. Ora in Francia ci sarà probabilmente un esecutivo di coalizione non si sa bene formato e sostenuto da chi, instabile, e che rischierà solo di dare ulteriore spazio alle forze estreme che resteranno fuori dal governo. Questa è la lezione che arriva dal voto di ieri dei francesi", conclude Mulè.