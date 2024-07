Il vento di destra si è calmato, tornano gli eskimi e il sol dell'avvenire

Elezioni in Francia, la destra ha esaurito la spinta propulsiva e ha perso l'upside

Lepen, Meloni, le destre europee... Nel vecchio continente sembrava una marcia inarrestabile e trionfale per i Conservatori nel vecchio Continente lanciati verso ogni successo e ogni traguardo... I fantasmi del passato liquidati, e Le Pen, Meloni Orban ecc lanciati in avanti con le magnifiche sorti e progressive, pronti a fare la Restaurazione in Europa mandando a casa Macron, Scholz e i loro amici con relative corti. Mentre la sinistra, abbandonata dal popolo, barcollava obsolescente e in ginocchio ovunque, relegata nel vantaggio e in qualche solipsistico amarcord.

E invece... In pochi giorni si capovolge tutto. Contrordine compagni (e camerati)... Destra in ginocchio, umiliata e rasa al suolo in Francia e Inghilterra, due nazioni che contano. E sinistra in festa, col ritorno delle bandiere rosse in piazza e coi canti nostalgici degli Inti-Ilimani a scaldare le basi militanti.

La paura del nero ha fatto novanta e proprio sul traguardo tornano in sella le elites ztl. Antifascismo e antinazismo d'antan, rispolverati, diventano parole d'ordine mobilitanti e slogan di colpo vincenti. Gli elettori strambano e scalciano, la destra esaurisce la spinta propulsiva e perde l'upside. E nei palazzi famelici del Potere parte l'ammuina e cambia tutto perché nulla cambi.

Esulta l'internazionale socialista, dalla Spagna al Brasile di Lula. E ora perfino l'esausto ferrovecchio Biden e i democratici americani in bancarotta sperano nel ribaltone dei sondaggi e del recupero left quasi insperato. Trump si ripittura il ciuffo e si incupisce. Il vento di destra non soffia più. Rispolveriamo l'eskimo, è tornato il sol dell'avvenire... El pueblo unito giammai sarà vencido.