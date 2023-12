Musk sul palco di Atreju col figlio: "La natalità cala, fate bambini". Video

Musk ad Atreju: E' importante avere figli

"E' importante avere figli e creare una nuova generazione. E per quanto possa sembrare semplice, se le persone non hanno figli, non esiste una nuova generazione. Quindi consiglio davvero vivamente di essere assolutamente a favore dell'espansione dell'umanità e della creazione di un futuro luminoso ed entusiasmante per il mondo", le parole di Elon Musk ad Atreju. / Youtube FdI

Atreju, Musk: A favore dell'immigrazione, ma non di quella illegale

"Voglio stare attento perché le mie parole verranno fraintese. Non sto dicendo che tutti gli immigrati clandestini siano cattivi. Penso che probabilmente la maggior parte di loro sia buona. Ma ce ne saranno alcuni cattivi se non esiste un processo di revisione, perchè come si può dire che tutti gli immigrati clandestini sono onesti e laboriosi. Non puoi dirlo. Semplicemente non lo sai. Quindi voglio essere chiaro.A favore dell’immigrazione, aumentiamo l'immigrazione legale. Ma dovremmo fermare l’immigrazione clandestina. Penso che questo sia semplicemente logico", le parole di Elon Musk ad Atreju. / Youtube Atreju

FdI: Musk star di Atreju, tanti applausi da platea, in prima fila Meloni e Rama

E’ Elon Musk la star oggi di Atreju. Il fondatore di Tesla si prende subito la scena appena arriva il palco con il figlio piccolo sulle spalle che non vuole staccarsi dal padre quando inizia a parlare. Tanti gli applausi dalla platea per Musk. Ad ascoltarlo in prima fila e’ rimasto il premier albanese Edi Rama seduto al fianco di Giorgia Meloni.

Atreju, Musk: ambientalisti guardano a popolazione come a un male

"Gli ambientalisti sono andati troppo avanti: guardano all'umanità come una cosa cattiva. Pensano che ci sono 8 miliardi di persone al mondo e pensano che questo è un male". Lo afferma Elon Musk dal palco di Atreju.

Atreju, Musk: non demonizziamo petrolio e gas ma costruiamo futuro sostenibile

"Quando spostiamo l'anidride carbonica dal sosttosuolo all'atmosfera" bruciando carburanti fossili "cambiamo il clima. Nei prossimi decenni porteremo nell'atmosfera miliardi di tonnellate di anidride carbonica ma non credo che questo distruggerà" il nostro pianeta. "Il mio messaggio è pragmatico: non penso che dovremmo demonizzare l'Oil&Gas, nel medio termine, ma dobbiamo preoccuparci e avere un futuro gradualmente più sostenibile". Lo afferma Elon Musk dal palco di Atreju.