Napoli, il Centrodestra conferma Maresca. "Adesione convinta dei partiti"

Napoli, Maresca: Contento adesione di tutte forze centrodestra - “Sono contento dell’adesione convinta di tutte le forze politiche del centro destra al Progetto Napoli che da settimane vado propugnando in giro per una città sempre più sofferente ma con una grande voglia di riscatto dopo oltre 30 anni di governo di sinistra”. Così Catello Maresca, candidato sindaco di Napoli, dopo aver incassato l’appoggio di tutto il centrodestra dopo il vertice di oggi del tavolo nazionale. “E sono felice del fatto che si sia discusso di programmi e non di persone e simboli e ideologie - aggiunge Maresca - Questa concretezza dei leader del centrodestra mi dà la convinzione che ora sia davvero possibile cambiare il destino di Napoli da troppo tempo usata dalla sinistra come camera di compensazione e bilanciamento di posizioni di potere romane. Attorno al programma con cui ci occupiamo in maniera seria e qualificata di rigenerazione urbana - prosegue il magistrato -, di riqualificazione del centro storico, restituzione di Bagnoli ai napoletani, Napoli Est, lavoro, sicurezza, degrado urbano, questione ambientale e altre emergenze storiche da risolvere, potrà nascere entro pochi anni una città nuova”.

Napoli: Carfagna, auguri a Maresca e a sua coraggiosa proposta - "Auguri a Catello Maresca e alla sua coraggiosa proposta civica per Napoli, che da oggi e' ufficialmente sostenuta anche dal centrodestra. Adesso avanti tutta". Lo scrive su Twitter Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale.

NAPOLI: CALDORO, 'CENTRODESTRA CON SUA IDENTITA' A SOSTEGNO 'CIVICO' MARESCA' - "La telefonata Berlusconi-Maresca va nella direzione giusta, auspicata da tempo. Un centrodestra unito con la sua identità per sostenere un progetto civico". Lo dichiara Stefano Caldoro, capo dell'opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania. "Ora insieme per costruire un programma per la città", aggiunge Caldoro.

Amministrative: Salvini, uniti e vincenti a Milano e Napoli - Abbiamo deciso di candidare "Catello Maresca magistrato anti-camorra, giovane, capace, onesto, con le idee chiare per rilanciare Napoli e uno dei piu' importanti primari degli ospedali milanesi, pediatra ma non solo, in prima linea contro il Covid, impegnato nel sociale, come Luca Bernardo" a Milano. Cosi' il segretario leghista Matteo Salvini. "Una squadra compatta: presenteremo donne e uomini in campo, ci proponiamo di essere uniti e vincenti sia a Milano che a Napoli", ha aggiunto. "Abbiamo presentato tutti candidati unitari e tutti, come promesso, esterni alla politica - ha rivendicato -. La politica porta il suo valore aggiunto di esperienza, pero', a differenza della sinistra che ha scelto ex ministri, ex sindaci, con tutto il rispetto per gli ex, noi abbiamo scelto uomini della giustizia, primari d'ospedale, avvocati, uomini di cultura o dell'impresa. Un centrodestra che attrae, cresce, include e aggrega. Mentre a sinistra ci sono divisioni, in campo dei 5 stelle insulti, nel campo del Pd correnti. Avevo promesso un centrodestra unito e compatto e lo offriamo".