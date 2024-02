Nato, l'olandese Rutte verso l'incarico di segretario generale. Sostegno Usa

Nato, Usa e Gb sostengono Rutte

Gli Stati Uniti e il Regno Unito appoggiano la candidatura del primo ministro olandese, Mark Rutte, a prossimo Segretario generale della Nato. Lo scrive il 'Guardian', citando fonti americane. Un funzionario britannico ha affermato che Londra "sostiene fortemente" Rutte come successore di Jens Stoltenberg. "Rutte e' molto rispettato in tutta l'alleanza, ha serie credenziali in materia di difesa e sicurezza e garantira' che l'alleanza rimanga forte e pronta".

Rutte e' uno dei capi di governo europei piu' longevi, essendo stato primo ministro dal 2010, ed e' considerato una persona esperta in grado di affrontare le sfide del possibile ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Trump ha recentemente affermato che non difendera' gli alleati della Nato che non raggiungono gli obiettivi di spesa per la difesa. Rutte, parlando alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco lo scorso fine settimana, ha affermato che i membri dovrebbero "smettere di lamentarsi, lamentarsi e lamentarsi di Trump" e "dobbiamo lavorare con chiunque sia sul campo di gioco". Un diplomatico di alto livello - prosegue il 'Guardian' - ha tuttavia avvertito che la candidatura di Rutte non e' pacifica e che il suo appoggio da parte dei grandi Paesi non significa che tutti gli alleati siano d'accordo.

Nato: Casa Bianca, Rutte sarebbe eccellente Segretario

Il primo ministro olandese Mark Rutte, il favorito per diventare il prossimo capo della Nato, sarebbe un "eccellente" capo dell'alleanza transatlantica. Lo ha detto la Casa Bianca. "Gli Stati Uniti hanno chiarito ai nostri alleati, che crediamo che Rutte sarebbe un eccellente Segretario generale per la NATO", ha detto il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale John Kirby ai giornalisti.