"Nelle scuole il presepe non si tocca". Scatta la polemica per la proposta Fdi

Scuola, "Il presepe non si tocca". La proposta di Fratelli d'Italia accende le critiche

"Salvaguardare e tutelare quelle che sono in fondo le nostre radici culturali che nel presepe hanno un altissimo esempio". Questo l'obiettivo della proposta di legge della senatrice Fdi Lavinia Mennuni che, appena presentata, ha innescato reazioni e polemiche.

“Da qualche anno assistiamo a inaccettabili e imbarazzanti decisioni di alcuni organi scolastici che vietano il presepe nelle scuole, o ne modificano l'essenza profonda, modificando ad esempio la festa del Natale in improbabili festività dell' inverno per non offendere i credenti di altre religioni. Con la proposta di legge che ho presentato e che è stata firmata da molti parlamentari, non sarà più possibile cancellare il presepe, il Natale e la Pasqua all'interno degli istituti scolastici italiani di ogni ordine e grado”, ha chiarito la senatrice Fdi.

A far discutere soprattutto è l'articolo n.4 contenuto nella proposta di legge che prevede un procedimento disciplinare per il preside che vieta il presepe a scuola.

"La violazione delle norme di cui alla presente legge di dipendenti della pubblica amministrazione - si legge nel testo - determina procedimento disciplinare secondo le norme". In particolare, nella legge si fa "divieto di impedire iniziative promosse da genitori, studenti, o dai competenti organi scolastici, volti a proseguire attività legate alle tradizionali celebrazioni legata la Natale e alla Pasqua cristiana, come l'allestimento del presepe, recite e altre manifestazioni ad essi collegate".

Immediata la risposta dell'Associzione presidi (Anp): "Bisogna certamente tener presente le tradizioni del Paese, ma imporle per legge è fuori luogo. Ci sarà comunque modo, nel dibattito parlamentare, di valutare bene il da fare", ha commentato il presidente dell'Anp Antonello Giannelli.

Riccardo Magi (+Europa): "Iprocrisia del governo che tutela simboli religiosi e ostacola i soccorsi di chi rischia la vita in mare"

A dire la sua sulla proposta di legge, già ribattezzata “Giù le mani dal presepe”, è anche Riccardo Magi segretario di +Europa. "Puntuale come un orologio svizzero, sotto Natale tornano le proposte di legge della destra per salvaguardare le tradizioni cristiane italiane. La stessa destra guidata da Giorgia Meloni per cui oggi la Sacra Famiglia, in fuga dalla persecuzione, finirebbe probabilmente in un Cpr, magari in Albania, in attesa di sapere da qualche giudice in Italia se sono degni o meno di mettere piede sul territorio italiano. Perché è qui l'ipocrisia, al limite del blasfemo secondo i canoni della religione cattolica, della politica del governo: salvaguardare simboli religiosi quasi come aspetti del folklore e rendere più difficili i soccorsi per chi rischia la vita in mare", ha sottolineato con pungente ironia Magi.

"Tra l'altro, l'imposizione che vorrebbe Fratelli d'Italia non solo offende i credenti per questo uso strumentale dei simboli religiosi, ma è anche incostituzionale perché contraddice la libertà di culto secondo l'art. 19 della Costituzione, ma soprattutto ricorda regimi religiosi che vogliono imporre la parola di Dio per legge", conclude Magi.

Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni: "Assurdo, una legge per difendere il presepe sì, iniziative per difendere gli stipendi no"

"Fratelli d'Italia ha presentato una proposta per 'difendere' il presepe nelle scuole. Da chi? Non si sa. Però prevedono multe e sanzioni per chi non si adegua. Alla faccia dello stato laico. E alla faccia di cittadine e cittadini, sempre più in difficoltà tra stipendi da fame, sanità al collasso e carovita, che devono sentire questo governo disquisire sugli addobbi di Natale. Davvero assurdo. Quindi, una legge per difendere il presepe sì, iniziative per difendere gli stipendi no. Questo è il governo Meloni", scrive su su Facebook.

E proprio mentre il governo rinforza sulle tradizioni cattoliche, proprio dalla Chiesa arriva la provocazione più forte: don Vitaliano della Sala, parroco di Capocastello (Avellino), in Irpinia, quest’anno nel presepe ha messo due mamme per il bambinello.