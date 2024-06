Nomine Ue, manca il consenso Meloni-Orban-Fico. Rumor

Nomine Ue, mancherebbe il consenso Meloni-Orban-Fico

"Fino a questo momento sono tre i Paesi che non hanno dato il loro consenso all'accordo sulle nomine: l'Italia di Giorgia Meloni, l'Ungheria di Viktor Orban e la Slovacchia di Robert Fico". Lo scrive l'Ansa, citando un alto diplomatico europeo alla vigilia del Consiglio europeo durante il quale i leader saranno chiamati ad approvare l'intesa di principio sui nuovi vertici Ue raggiunta da Popolari, Socialisti e Liberali. "Speriamo di poter portare a bordo anche Meloni", ha aggiunto il diplomatico, indicando che nei giorni scorsi ci sono stati "molti contatti" tra i leader dei Ventisette per arrivare all'accordo, definito "molto equilibrato".

L'intenzione al vertice dei leader Ue di domani e venerdì è di trovare "il più ampio consenso" sulle nomine ma i Trattati prevedono in questo caso "il voto a maggioranza qualificata". Lo afferma un alto funzionario Ue. "Non possiamo vietare che i leader facciano accordi fra loro", aggiunge commentando l'intesa sui 'top jobs' trovata dai negoziatori prima del Consiglio Europeo. Ci sarà comunque "ampia possibilità di consultazioni" sull'agenda strategica. La scaletta dei lavori ad ogni modo è ancora da definire e non è chiaro al momento quando i leader affronteranno la questione delle nomine. "La situazione è fluida", spiega il funzionario.