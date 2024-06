Nordio "cacciato" dal palco della convention di FdI: "I ministri in piazza"

"Non è previsto l’ingresso". È stata questa la risposta ricevuta dal ministro della giustizia Carlo Nordio, dopo essere arrivato in Piazza del Popolo, a Roma, in occasione dell’evento di chiusura della campagna elettorale di Fratelli d’Italia e aver cercato di accedere al retropalco da cui si stava tenendo il comizio. A negargli l’accesso Augusta Montaruli, onorevole di Fratelli d’Italia addetta all’organizzazione dell’evento.