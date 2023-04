Nunzia De Girolamo, la confessione: "Cosa apprezzo di Elly Schlein"

Nunzia De Girolamo: "Elly Schlein? Apprezzo la sua determinazione"

"Elly Schlein? L’ho conosciuta nei salotti tv (da Formigli a Piazza pulita,ndr). È idealmente distante da me: tuttavia apprezzo la sua determinazione". Lo ha detto Nunzia De Girolamo al quotidiano Libero.

Nunzia De Girolamo: Giorgia Meloni ha una forza caratteriale che spesso viene attribuita agli uomini ma in realtà è molto femminile

La donna al potere è ancora un’eccezione o ci troviamo davvero di fronte a un cambio? "Oggi abbiamo due donne leader, sia in maggioranza (Giorgia Meloni) che in opposizione (Elly Schelin). È un dato di fatto, a prescindere da come la si pensi. Vorrei che un giorno questa domanda non mi fosse più rivolta perché, semplicemente, sarà la normalità", spiega la conduttrice di Ciao Maschio programma giunto alla terza stagione con ascolti tv record (volato al 16,9% di share, il late night show del sabato di Rai 1 ha raddoppiato l’audience rispetto alle prime due edizioni e si concluderà sabato 15 aprile). Giorgia Meloni si è definita underdog. Secondo lei la Meloni ha un profilo comunicativo femminile o maschile? "La Meloni ha una forza caratteriale che spesso viene attribuita agli uomini ma in realtà è molto femminile. Ha fatto un grande lavoro di costruzione in questi anni. Sicuramente non le manca la determinazione", le parole di Nunzia De Girolamo a Libero.

Un “maschio” che non è riuscita ancora a intervistare? "A Ciao Maschio c’è un invito per Fiorello...".