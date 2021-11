Opa di Kkr su Tim, Draghi cauto. "Priorità occupazione, tecnologia, rete"

Draghi su Tim: "Per valutare questa offerta e futuro società"

Il governo valuterà l'offerta per Tim tenendo conto di "tre priorità". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi. "Siamo ai primissimi passi, molte cose devono essere valutate. Il governo ha tre priorità nell'analizzare questa offerta e anche il futuro di Tim. Una è la protezione dell'occupazione, la seconda è la protezione della tecnologia. C'è una tecnologia di altissimo valore che va tutelata. La terza è la protezione della rete, dell'infrastruttura".



Ha aggiunto Draghi: "Queste sono le priorità. All'interno di queste priorità il governo analizzerà questa offerta e anche le prospettive future della società". Ha aggiunto ancora Draghi: "Il governo ha creato un comitato di ministri più direttamente coinvolti nella gestione della risposta a questa offerta e in generale del settore delle Tlc". Ne fanno parte "il ministro dell'industria, il ministro Colao, e ci sarà un interessamento del ministro Orlando per le questioni del lavoro quando si porranno".