Orlando apre alla proposta di “Allenza Civica Ligure” per un Patto Civico Riformista

Nell’incontro “Liguria 2050 - Regione d'Europa e del Mediterraneo quali infrastrutture per una crescita felice” tenutosi a Genova il 9 settembre, l’Alleanza Civica Ligure con la collaborazione del Movimento AvantInsieme ha parlato della situazione delle infrastrutture liguri e dell’immobilismo organizzativo strutturale e di gestione dei sistemi portuale, stradale e ferroviario degli ultimi anni di politica del centrodestra, facendo proposte atte a risolvere questi annosi problemi creando un “benessere diffuso.” Una delle proposte è stata quella di un grande accordo federativo di collaborazione fra le Regioni del Nord Ovest.Il ruolo della Liguria nella logistica europea e mediterranea richiede una soluzione politica di ampio respiro e di coinvolgimento molto più esteso che non può che passare da una cooperazione fra le istituzioni principali.

Insieme verso una diffusa crescita economica e sociale

Il presidente di Alleanza Civica del Nord Franco D’Alfonso, la Vicepresidente del Centro Studi Caldara Anna Catasta, il Sindaco di Milano Beppe Sala; l’assessore di Torino Francesco Tresso; il Sindaco di Savona Marco Russo; l’Ex Ministro Claudio Signorile; l’Ex presidente di Regione Liguria Claudio Burlando; l’europarlamentare Pierfrancesco Maran; il Segretario del PSI Enzo Maraio; il Consigliere regionale di Azione Pippo Rossetti; attori della realtà territoriale - industriale e il candidato alla presidenza della regione Liguria Andrea Orlando, hanno partecipato attivamente intervenendo con spirito collaborativo e propositivo, rendendosi disponibili a un dialogo di accordo politico regionale. Visto che il tema affrontato è uno dei molti che ci trova in comunione di intenti sono subito partiti i lavori delle forze civiche e riformiste per dar vita ad una lista a sostegno del candidato Orlando. Lista che abbia nel DNA l’obiettivo di una crescita economica e sociale della nostra regione, perciò sono già in corso i vari incontri per finalizzare il progetto.