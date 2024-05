Otto e mezzo, Cateno De Luca contro La7: "Castelli riempita di insulti"

Otto e mezzo, Cateno De Luca scatenato contro Scanzi, Gruber, Santoro: "Castelli riempita di insulti. La lista 'Libertà' censurata o aggredita"

Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e federatore della lista Libertà, va all’attacco di La7. In vista delle elezioni Europee il sindaco di Taormina si è scagliato contro quanto accaduto nella puntata del 23 maggio di Otto e mezzo, talk show di La7 condotto da Lilli Gruber:

“Ma i dirigenti La7 ieri sera hanno visto la trasmissione condotta dalla Gruber su La7 mentre un opinionista, tale Scanzi, riempiva di insulti personali la nostra Laura Castelli? Una triste pagina di televisione, che nulla c’entra con l’informazione e la politica. Pazzesco inoltre che nessuno dei presenti - Gruber, Giannini, Bocchino - sia intervenuto per prendere le distanze da questi insulti. Oggi sui siti di La7 inoltre troviamo due link che mettono in risalto le ‘gesta’ dello stesso Scanzi contro Castelli. Dunque prendiamo atto che il tutto sia stato premeditato e curato nei minimi dettagli dai dirigenti La7. Se così non fosse allora ci aspettiamo dal direttore di La7 Andrea Salerno una presa di posizione. Chiediamo inoltre al direttore del TgLa7 Enrico Mentana di riportare questa nostra denuncia nei suoi tg.

Inoltre abbiamo una domanda da porre sempre a Salerno: come mai nei programmi di approfondimento di La7 Michele Santoro viene trattato coi guanti, mentre la lista Libertà viene censurata o aggredita?”.