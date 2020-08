Autostrade: "Sperano che cada il governo?"

Il capitolo Autostrade per l’Italia non è ancora stato chiuso in maniera definitiva. La holding dei Benetton, che detiene l’88% di Aspi, sta provando ad utilizzare tutte le armi a sua disposizione per ribaltare l’accordo siglato nel Consiglio dei ministri dello scorso 14 luglio. Secondo la Stampa, Giuseppe Conte deve lavorare ancora molto per ottenere qualcosa di concreto in questa storia: secondo Palazzo Chigi, Atalanta starebbe adottando una tecnica dilatoria nella speranza di vedere il governo cadere, evento che le consentirebbe di tenere in piedi la concessione.