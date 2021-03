Barbara D’Urso risponde a Zingaretti dopo il tweet delle polemiche

Galeotto fu un tweet. Come è ormai noto, Nicola Zingaretti, il segretario del Partito Democratico, ha difeso a spada tratta Barbara D’Urso. Forse nella speranza di racimolare qualche consenso in più. Lei, la conduttrice, ovviamente non poteva non ringraziare e così questa triste pagina della politica italiana si è conclusa ieri sera, quando Barbara D’Urso ha ringraziato il segretario durante la trasmissione “Live Non è la D’Urso“.

Ha spiegato di essere “orgogliosa di fare in modo che i politici parlino il linguaggio della gente e che si possano rivolgere ad una platea così vasta e famigliare come il prime time di Canale 5. Io parlo di politica, di omofobia, dei diritti civili, delle telecamere negli asili e nelle strutture per gli anziani. Io lo faccio in maniera popolare, è il mio modo. Lo faccio perché ritengo che questi temi debbano essere ascoltati dalla gente”, dopo aver ringraziato Zingaretti “e tutti quelli che la pensano come lui”.