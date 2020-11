Capua: "Il vaccino? Non efficace al 100%, non toglieremo le mascherine"

Secondo la virologa Ilaria Caoua dovremo continuare ad indossare la mascherina anche dopo. Intervenuta al programma "Dimartedì", trasmissione di punta del martedì sera condotta da Giovanni Floris su La7, la direttrice dell’One Health Center of Excellence dell’università della Florida è chiarissima: "Chi si vaccina contro il coronavirus non si ammala ma si può infettare lo stesso e trasmettere la malattia se non porta la mascherina". "Considerando la distribuzione, la somministrazione e la risposta che è necessaria per avere l'immunità, io direi un mesetto dalle prime somministrazioni", spiega ancora la virologa parlando dei tempi necessari per parlare di immunità. "Esistono pochissimi vaccini che danno immunità sterile", continua la Capua a specifica domanda sulla validità dei rimedi che stanno per arrivare sul mercato. "Cioè io se incontro il virus sono completamente impermeabile. Quindi il vaccino protegge dalla malattia. Protegge invece dall'infezione? Cioè se io sono vaccinato posso andare in giro tranquillo e sicuro? La risposta è no". Non certo un punto a favore dei rimedi che gli esperti attendono con trepidazione. "Perché il virus, quando incontra un soggetto vaccinato, fa comunque un ciclo di replicazione. Contro l'infezione quindi il vaccino non è efficace al 100%. Riduce di moltissimo la quantità di virus che si elimina".