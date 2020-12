Conte crolla nei sondaggi. Mai così in basso

Secondo l'ultimo sondaggio Index, le cose si mettono male per il premier che in una sola settimana ha perso 2 punti percentuali ed è crollato al 36%. Gli italiani hanno sempre meno fiducia nel presidente del Consiglio giallorosso: il 15 ottobre registrava un 44%, il 26 novembre e il 3 dicembre era sceso al 38% e adesso si posiziona secondo con il 36%. Invariata la situazione per Matteo Salvini, al 29%, rispetto all'ultimo sondaggio: il leghista il 15 ottobre e il 26 novembre aveva il 28% di fiducia. Al quarto posto Nicola Zingaretti, che perde l'1% e va al 26%: dal 15 ottobre al 3 dicembre il segretario del Partito democratico godeva del 27%. Bene Giorgia Meloni che si piazza prima in classifica.