Conte, all'ombra del Quirinale può schiantarsi il governo

I Cinque Stelle recidono definitivamente tutti i rapporti con Matteo Salvini, questo almeno stando a quanto fatto trapelare da Repubblica. I grillini, a ridosso dell'intervista del leader della Lega che dichiarava di essere interessato a nominare il prossimo capo dello Stato assieme agli ex alleati, non ne vogliono più sapere. "Salvini? Ci ha fatto un favore grande come una casa", si scrivono subito in chat i big pentastellati in quella che è a tutti gli effetti una domenica di fuoco. Per il popolo grillino il governo li lega inevitabilmente al Pd: "I dem - si legge nei messaggi citati dal quotidiano di Molinari e inviati dal reggente Vito Crimi - sono a pieno titolo nella maggioranza, assolutamente ridicolo escluderli in modo aprioristico dalla coalizione che sceglierà il nuovo Presidente".

"Le parole del leader della Lega ci rafforzano - prosegue un esponente pentastellato nell’esecutivo Conte – perché mettono in risalto il fatto che nel Pd si fanno già film e spartizioni, nella convinzione che noi non abbiamo un nome da spendere per il Quirinale. E qui si sbagliano di grosso. La candidatura di garanzia che potrebbe ottenere il consenso più ampio ce l’hanno i 5 Stelle, non gli alleati".