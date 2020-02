Da settimane Giuseppe Conte deve incontrare i rappresentanti delle sardine. Ma non se n'è ancora fatto nulla e forse non si farà mai, perché sul faccia a faccia ci sarebbe il veto del Movimento 5 Stelle. A causa di accuse reciproche con Mattia Santori e compagni, segno che la rivalità politica è ormai lanciata e il potenziale bacino elettorale (in attesa che i pesciolini diventino partito) è il medesimo.