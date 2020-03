Coronavirus, Conte e Speranza denunciati: si muove l'"Avvocato del Diavolo"

Class action contro il premier Giuseppe Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza: "Il governo sapeva dello stato d'emergenza, ma non ha tutelato l'interesse pubblico omettendo e rallentando la messa in sicurezza di tutta l'Italia". Questa è l'accusa mossa da un noto avvocato, celebre con lo pseudonimo di "Avvocato del Diavolo" che ha deciso di denunciare i due esponenti del governo. "Il governo che pretende di apparire come un salvatore dell’Italia ci ha mentito". Hanno preso tardivamente delle misure poco chiare di sicurezza, lasciando che il virus si spostasse e si diffondesse da una parte all’altra dell’Italia. "Pioveranno immediatamente anche processi per il risarcimento dei danni alle vittime anche quelle per causa di servizio".