Coronavirus: Conte, sveglia! Servono le super multe per tenere la gente a casa

Certi politici anziché guardare i numeri dei sondaggi (e magari compiacersi dell'indice di gradimento raggiunto) dovrebbero cominciare a guardare ben altri tipi di numeri. E compiacersi di meno.

Fare all'amore in auto e' vietato, ma nel punire la pratica le forze dell'ordine spesso indugiano, preferendo lasciare gli amanti alla loro intimita'. Farlo nel pieno di una epidemia di coronavirus, invece, e' vietatissimo, ritenuto rischioso per se' e per gli altri. D'altronde la circostanza non e' considerata tra le eccezioni ai divieti previste dai decreti del governo ne' appare tra quelle indicate nell'autocertificazione. Cosi', i carabinieri di Palermo hanno denunciato "una coppia che si accingeva ad appartarsi in un parcheggio di via Basile" del capoluogo siciliano.

Finalmente un artista intelligente: si chiama Beppe Fiorello: "C'è in giro troppa gente, anche dai balconi, che alleggerisce ogni giorno il clima. Siamo in un momento in cui l'alleggerimento non funziona più". Lo afferma Beppe Fiorello, alla trasmissione radiofonica 'Circo Massimo' su Radio Capital. Cantare aiuta ad esorcizzare? "E allora a Bergamo dovrebbero fare un Carnevale. Dobbiamo inasprire i toni, e dobbiamo farlo noi stessi, senza aspettare il governo"."Oltre a chi sta sui balconi, chiedo anche agli artisti, che pure stanno facendo un grande lavoro di intrattenimento, di abbassare i toni". Lo afferma Beppe Fiorello, alla trasmissione radiofonica 'Circo Massimo' su Radio Capital, secondo cui serve "un attimo di silenzio. Mi sembra che tutto stia diventando un po' troppo uno show: dai follower che aumentano alla gara a chi ha l'ospite più introvabile"."Se vedessi Checco Zalone spaventato da questa situazione, mi spaventerei di più che a vedere Mattarella spaventato. Dico agli artisti: fate vedere la vostra paura". Lo afferma Beppe Fiorello, alla trasmissione radiofonica 'Circo Massimo' su Radio Capital. "Ho parlato della mia proposta con mio fratello (Rosario Fiorello, ndr) che ieri ha postato un tweet. Se gli artisti si facessero vedere con un tono più preoccupato, sono convinto che la gente direbbe 'cazzo, allora la cosa è seria", spiega Beppe Fiorello, che aggiunge: "La paura è saggia, non bisogna nasconderla".

A proposito del Mes...poi ci sono quelli che "Franza o Spagna...". In Italia sono la maggioranza, soprattutto tra i politici ma anche tra banchieri e imprenditori. Pronti ad accordarsi col vincitore di turno pur di salvare la poltrona. Anche a costo di affossare il proprio paese. Sveglia, Italia!

"Il 20 marzo di 9 anni fa, Totti segnava i suoi gol numero 200 e 201 in Serie A". La Roma, con un tweet e il video dei due gol -il n. 200 su rigore- festeggia così l'obbiettivo raggiunto da Francesco Totti. Cara As Roma, forse è meglio lasciar perdere certe cose di questi tempi. Che ne dici?

Coronavirus, Zagrebelsky: giusti divieti se tutelano diritto a vita. Ma và? E ci voleva l'esimio professore per saperlo...

"Abbiamo bisogno di indicazioni più restrittive e di sanzioni più efficaci". Lo ha il Capo della Polizia, Franco Gabrielli. Da quanto tempo è che lo diciamo da queste colonne? Servono delle mega multe. E servono subito (anzi, servivano già da tempo). Provate a mettere 5mila euro di sanzioni da pagare entro sessanta giorni. Voglio proprio vedere chi esce di casa inutilmente. Conte, sveglia....

Siamo uno dei paesi più industralizzati al mondo ma per il cittadino comune è praticamente impossible comprare mascherine o gel disinfettante (e non solo per il cittadino comune). E il governo che fa? Cosa aspetta a reperirli e a metterli in vendita, magari a prezzi calmierati? Quanti altri morti dobbiamo aspettare?