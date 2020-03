Coronavirus, dobbiamo scegliere tra recessione e catastrofe

Luca Ricolfi lo dice chiaro e tondo su Italia Oggi: "Se ci fermiamo per un paio di mesi e ci occupiamo solo di salvare la pelle, forse potremmo uscirne con una semplice recessione, più o meno come nel 2008. Se invece ci intestardiamo a far ripartire l'economia subito, e questo aiuterebbe la circolazione del virus, potrebbe essere la catastrofe" Il sociologo dice che è decisiva una politica rigorosa di contenimento, in tal senso "le attività dovrebbero essere poste sistematicamente in folle, o meglio al regime di giri minimo necessario per la sopravvivenza fisica della popolazione".