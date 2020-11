Coronavirus: "Non solo il demonio, la verità sul complotto mondiale"

Fanno parlare le parole di padre Livio Fanzaga, direttore di Radio Maria di Erba, sull'origine e la finalità della pandemia coronavirus. Per lui si tratta di un "progetto criminale di élites mondiale per eliminare chi non ci sta e ridurci a zombie". Il messaggio, diffuso ai suoi ascoltatori lo scorso 11 novembre nel corso della trasmissione quotidiana 'Lettura cristiana della cronaca', non finisce qui. "A livello religioso si è già detto che la pandemia non viene da Dio. Dal punto di vista umano non si è voluto approfondire da dove venga, questa epidemia". "Questa epidemia è un progetto che io ho sempre attribuito al demonio che agisce attraverso menti criminali che l'hanno realizzato con uno scopo ben preciso: creare un passaggio repentino, dopo la preparazione ideologica, politica e mass mediatica, per un colpo di Stato sanitario o massmediatico". Il Covid dunque per il direttore di Radio Maria di Erba non è altro che "un progetto volto a fiaccare l'umanità, metterla in ginocchio, instaurate una dittatura sanitaria e cibernetica". N