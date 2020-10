Coronavirus, nuovo Dpcm entro lunedì. Tutte le indiscrezioni

Il nuovo dpcm con le misure di contenimento contro il coronavirus arriverà entro lunedì. E nel governo continuano le trattative. L'ipotesi del coprifuoco alla francese, con i cittadini chiusi in casa dalle 21 all'alba, o alle 22 nelle versione italiana, è il principale terreno di scontro. Giuseppe Conte non vuole il lockdown, semmai chiusure localizzate. Non vuole irritare i cittadini e perdere consensi. Circolano anche le prime bozze di anticipazioni tra le quali alcune che prevederebbero il "coprifuoco alle ore 22,00 in tutta Italia, con la chiusura anticipata di tutti i locali pubblici come bar, ristoranti e pub entro quell’ora. Non un divieto assoluto di uscire, ma una misura che punta a ridurre drasticamente la movida e la circolazione delle persone in orario serale e notturno. E poi ancora la chiusura delle palestre, dei parrucchieri, di estetiste e centri estetici, di cinema e teatri, ma probabile solo nelle Regioni con un indice di contagio alto. Al momento rimarrebbe fuori dal nuovo Decreto la chiusura delle scuole, anche se il comitato tecnico scientifico raccomanda la didattica a distanza almeno per le scuole superiori".