Coronavirus, possibile 1 milione di morti in Italia

Sentite cosa dice Ricciardi dell'Oms: "Chi ragiona così non sa che un virus di questo tipo può espandersi senza trovare resistenze, perché manca un vaccino e perché essendo nuovo tutta la popolazione è sprovvista di anticorpi per fronteggiarlo". Il punto, più spaventoso, sono le cifre snocciolate su quanto possa dilagare il virus. A parlare sono le curve dei grafici elaborati dagli epidemiologi e non soltanto in Italia: secondo i modelli, potrebbe colpire fino al 60% della popolazione, il che significa che in base ai tassi di mortalità potrebbe esserci un milione di morti soltanto in Italia. Cifre sconvolgenti, dovute in primis al collasso del sistema sanitario e dei reparti di terapia intensiva, a cui già siamo vicini. Senza tenere conto che, con simile cifre, neppure chi viene colpito da patologie "ordinarie", quali infarti e ictus, non potrebbe essere curato.