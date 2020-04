Coronavirus, pressing del Quirinale su Conte: serve cabina di regia per fase 2

Conte all’Europa: primum pagare. Poi tutto il resto. L'Italia non molla i Coronabond. Il caos dell'Inps arriva fino al Quirinale: mette a nudo la fragilità del Paese. Manca una strategia coordinata Stato-Regioni per l'uscita dal lockdown: la preoccupazione del Colle

La linea di Palazzo Chigi nei confronti dell'Europa è sempre la stessa: Primun pagare. Poi tutto il resto. Che tradotto significa: puntiamo tutto sui coronabond e non cercate di fregarci con il gioco delle tre carte o con pannicelli caldi. La trattativa è ancora lunga e difficile; nel frattempo il Premier non può mollare il fronte interno dove aumentano le preoccupazioni del Capo dello Stato. La gestione dell'emergenza "coronata" dal clamoroso flop del sito Inps non ha certo potuto lasciare soddisfatto l'inquilino del Colle. "Il problema è che così si mette a nudo tutta la fragilità del sistema paese; un lusso che in questa fase non possiamo permetterci" spiegano fonti istituzionali di altissimo livello. Sarebbe invece stato utile il contrario: dimostrare attraverso l'Inps tutta l'efficienza dello Stato italiano.

Ma sono anche altri i timori e le perplessità che in queste ore agitano i pensieri degli sherpa lungo l'asse che da Palazzo Chigi sale verso il Colle: la totale assenza di una strategia coordinata Stato-Regioni per l'uscita dal lockdown, in altre parole "bisognerebbe cominciare sin da ora a pensare a come far ripartire il paese compatibilmente con le esigenze sanitarie". Il paese non può permettersi di stare fermo ancora a lungo, spiegano le medesime fonti e, tanto per fare un esempio, "ancora non è stata costituita nessuna cabina di regia a livello centrale che si occupi specificamente di questo". Il rischio è che come per l'emergenza sanitaria ci si limiti a rincorrere gli eventi anziché guidarli, a gestire il presente senza avere in mano una vera strategia per il futuro del paese. Il Quirinale tutto vuole tranne che rivedere scene già viste come quelle dei recenti conflitti e delle numerose polemiche tra Stato e Regioni. Insomma, senza una cabina di regia unica per il rilancio del paese (composta non solo da medici ma anche da economisti ed esperti di altri settori) cosa accadrà quando si dovrà discutere e decidere se riaprire le fabbriche o le scuole? Le regioni andranno in ordine sparso? Servono soldi (tanti e non solo dall'Europa) ma serve una anche strategia di ampio respiro per la ripartenza economica e sociale: al momento non si intravede né l'una né l'altra cosa.