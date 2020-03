Coronavirus, rivolta nelle carceri: detenuti subito fuori?

Le rivolte nelle carceri contro il decreto sul coronavirus che vieta le visite dei parenti dei detenuti sta mettendo in ginocchio il sistema. Magistratura democratica ha detto che ci potrebbero essere "misure di applicazione più immediata" per arginare il problema dell'emergenza sanitaria. "Fermo restando l'esclusione dei reati più gravi e ferme le garanzie per le persone offese" si può pensare alla "detenzione domiciliare fino a 2 anni, dopo aver accertato l'idoneità del domicilio", oppure "al differimento della pena in forma di detenzione domiciliare per il periodo di emergenza per chi ha una pena residua di 2 o 3 anni", ed eventualmente anche "alla liberazione anticipata speciale".