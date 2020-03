Coronavirus: sesso in quarantena, boom siti porno e virtual date

Costretti a casa, senza possibilita' di incontrarsi fisicamente o, anche, solo di fantasticare una avventura sessuale, gli italiani (uomini e donne) riversano in questi giorni le loro pulsioni sul web. Lo fanno sui siti per adulti, che in Europa hanno registrato circa il 20% di traffico in piu' nelle ultime settimane (in Italia il 24%) e lo fanno anche sui siti per incontri. Questi ultimi, persa per ora la loro funzione originale di 'dating', di permettere incontri online finalizzati a un appuntamento reale, diventano occasione per parlare, per stabilire rapporti approfonditi e scambiarsi sensazioni (non solo sul coronavirus).