Coronavirus, trovato il "paziente zero"? Ecco chi è

Vicini alla scoperta del "paziente zero", o quasi. Secondo il sindaco di Vò, Giuliano Martini, il primo della catena di contagi del coronavirus potrebbe essere un agricoltore di 60 anni. "Io non dico che sia stato trovato il 'paziente zero' per Vo', ma la ricostruzione degli spostamenti di una persona, in un'area focolaio del virus, e i contatti avuti nei locali del nostro paese credo siano una pista che va indagata attentamente" dice al Messaggero.