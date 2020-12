Coronavirus: "Vaccini, gli italiani temono di diventare cavie"

Sbagliano gli italiani ad avere timore del vaccino al coronavirus, prodotto a tempo record? Ospite in collegamento con Myrta Merlino, la sondaggista Alessandra Ghisleri spiega: "Gli italiani sono più incerti, hanno paura di diventare loro stessi cavie di un sistema". "Monitoriamo la popolazione italiana, da luglio è cambiato l'atteggiamento e ora sono più incerti, molti ci dicono che manca la trasparenza, che non sanno nulla. Forse la paura va nel diventare noi stessi cavie di un sistema che non è stato sufficientemente spiegato".