Covid, ecco l'eredità di Conte: "Noi da un anno senza ristori"

Quattro mesi e non è cambiato nulla. O quasi. Eccola l'eredità del Conte premier che ora si accinge a diventare leader del M5S. Per capire se gli italiani apprezzano la sua discesa in campo, occorre andare a chiedere anche ad Assisi.

La città è sempre lì, splendida e silenziosa come non lo è forse mai stata. Vuota, però. Tragicamente vuota come le tasche dei suoi commercianti. Da quando ilGiornale.it ha denunciato a novembre il disagio di decine di lavoratori rimasti senza sostegno, la macchina dello Stato giallorrosso non si è mossa nella direzione sperata. Hai voglia a pregare il poverello di Assisi (https://www.ilgiornale.it/news/politica/covid-ecco-leredit-conte-noi-anno-senza-ristori-1927813.html). Hai voglia a sperare in un miracolo di San Francesco. La fede è roba seria. Ma quando vedi scorrere di fronte agli occhi i ristori 1, 2, 3, 4 e i contributi per le città d’arte senza poter incassare alcunché; quando aspetti almeno i ristori 5 o le briciole per le città Santuario, senza vedere un becco di quattrino, anche il più fedele dei devoti rischia di vacillare.