Filo diretto Conte-Mattarella. Ma il Premier teme giochi di "larghe intese"

Il filo diretto tra il Presidente del Consiglio Conte e il Capo dello Stato Sergio Mattarella, rivela in un dettagliatissimo retroscena Italia Oggi, è sempre più stretto. Il Quirinale sta facendo di tutto in queste ore per far sentire la sua voce sia nei confronti dell'inquilino di Palazzo Chigi che nei confronti di maggioranza e opposizione affinché si collabori e vengano messi da parte inutili egoismi. Le interlocuzioni del Colle sono costanti anche con sindaci e governatori. A "coadiuvare" l'intenso lavorio di queste ultime ore, Dario Franceschini, da sempre uno degli uomini più fidati dell'inquilino del Quirinale. Franceschini uomo della stretta, alfiere dell'ala dura tanto da aver accettato senza fiatare la chiusura dei musei. Anche medici e tecnici premono per una forte "stretta" che consenta di bloccare definitivamente la corsa del virus. D'altra parte, fanno notare autorevoli fonti della maggioranza, già nelle ultime settimane, sia negli incontri ufficiali che in quelli più "riservati", erano state previste chiusure in caso di "quarto scenario" ovvero con Rt superiore all'1,5. Esattamente quanto sta accadendo in molte zone d'Italia. Quindi, spiegano gli alfieri dell'ala dura, perchè non ci si è mossi prima almeno con restrizioni regionali o provinciali? Ma la domanda, posta da tempo a Palazzo Chigi è rimasta senza risposta. Cosa che ha provocato non poche tensioni tra Premier e capo delegazione Pd al governo. Intanto ha molto sorpreso nella maggioranza il no dell'opposizione alla proposta di cabina di regia su tutta la vicenda Covid. Conte, che teme giochi di "larghe intese" alle proprie spalle, è stato ben lieto del "no" di Salvini, Meloni e Berlusconi. "Davvero non capiamo - dicono dai Dem - il perché di questo no netto. Soprattutto da parete di Berlusconi che è quello che ha più da guadagnare da un dialogo col governo. Alla fine invece ha accettato la linea più estremista ". Ma non finisce qui. "Dall'opposizione - continuano dal Partito Democratico - non si rendono conto che in tutto il mondo, di fronte a una pandemia, la linea del rigore e della sicurezza paga, sotto tutti i fronti. Continuare con le sole accuse ai governanti di turno è una strategia che porta titoli sui giornali ma ha poco appeal nel Paese".