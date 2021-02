Giuseppe Conte, il retroscena: "Si candida alle elezioni"

"Ritornare in campo subito": è questo l'obiettivo di Giuseppe Conte. La sua idea, quindi, è quella di non tornare alla sua vecchia vita da professore universitario. Dopo aver fatto per due volte consecutive il presidente del Consiglio, l'avvocato del popolo adesso vuole tentare un'altra strada: quella dell'onorevole. Come spiega il Corriere della Sera, Conte ha deciso di candidarsi alle elezioni suppletive della Camera, nel collegio uninominale di Siena, per il seggio lasciato vacante dall’ex ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan, che si è dimesso da deputato del Pd lo scorso novembre dopo l'elezione alla presidenza di Unicredit.