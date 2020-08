Giuseppe Conte, la Lamorgese e i migranti: il retroscena

Per il premier Giuseppe Conte è meglio rimandare il decreto sicurezza. Stando a quanto scrive Repubblica Conte sollecitato ad una risposta veloce dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese sulla questione migranti avrebbe invece inserito la modalità stand by "preoccupato, soprattutto, dalle imminenti Regionali". È questo cruccio che l'ha spinto a sostenere nelle ultime ore la linea del Movimento, che si batte per rinviare ancora la modifica dei decreti sicurezza grillo-leghisti. La paura è che qualsiasi intervento incentivi nuove partenze.